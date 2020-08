Rio - O Flamengo volta a campo neste domingo, contra o Atlético-MG, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Canal Barbaridade no YouTube, meio campista Diego falou sobre uma possível dificuldade em atuar no Maracanã sem a torcida. Para ele, os adversários irão tirar proveito desta situação.

"Vai ser bem diferente. Acho que ninguém será mais impactado do que nós nesse aspecto. Não seremos prejudicados, por que creio no poder que o nosso grupo tem de se adaptar, mas penso que nenhuma equipe será mais impactada do que nós. Os recordes de público falam por si só. 60, 70 mil todo jogo. Temos que encontrar soluções para essa nova realidade. Os adversários vão querer aproveitar e não podemos dar mole. Nossa torcida é para que em breve, com todos os cuidados e respeitando as regras, possamos ter os estádios cheios novamente.", disse.

O camisa 10 Rubro-Negro também comentou sobre o protocolo usado no Campeonato Carioca deste ano. O atleta que tem contrato com o clube até o dezembro, revelou ter se decepcionado com alguns "profissionais da área do futebol".

"O protocolo no Carioca foi um sucesso e está sendo utilizado em outros campeonatos. Me decepcionei com alguns profissionais da área do futebol, mas mantive o respeito. Todos tem direito de formar opinião, mas disseram que nós do Flamengo não respeitamos o próximo. Mentira, ofensa e desrespeito."