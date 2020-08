Rio - Depois de cinco títulos em apenas um ano de trabalho, o técnico Jorge Jesus deixou o Flamengo rumo ao Benfica na última semana. Mesmo após renovar com o Rubro-Negro, o português preferiu retornar ao país de origem. Em entrevista à 'ESPN', o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou o motivo da saída do 'Mister'.

"Na verdade, a gente não tinha expectativa de fato que o Jesus fosse sair. Ele falou para mim no jantar de despedida que o sonho dele era aposentar no Benfica, que não foi o clube que o lançou, mas foi o clube que na verdade ele se envolveu mais, que ele ficou mais famoso", disse Landim, que complementou:



"Ele tem uma relação emotiva forte não só com o clube, mas com o presidente... e o contrato que ofereceram para ele permitia a ele chegar aos 60 anos treinando o Benfica, que é a idade que ele havia planejado ser a aposentadoria dele e que ele queria se aposentar no Benfica", encerrou o presidente do Flamengo.