Rio - Um ano após a contratação de Daniel Alves, o São Paulo tem problemas para arcar com os salários do craque. De acordo com a 'Fox Sports', a alta cúpula do clube paulista estuda uma possível negociação do lateral de 37 anos com o Rubro-Negro, que tem sido especulado como possível destino para o atleta.



Segundo o portal, conselheiros do São Paulo estiveram reunidos no último sábado para tratar de um possível destino para Daniel Alves. Além do alto valor salarial do lateral, que gira em torno de R$ 1,5 milhão mensais, o clube também quer fazer mudanças no elenco após a derrota para o Mirassol no Paulistão.



Jogador com mais títulos na história do futebol, com 40 taças erguidas, Daniel Alves somou passagem por gigantes equipes, como: Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain. Revelado pelo Bahia, o lateral também jogou pelo Sevilla-ESP. Pela Seleção Brasileira, Daniel já atuou 118 vezes, conquistando quatro títulos.