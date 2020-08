Meia do Flamengo afirma: 'Nossa equipe bate de frente com times europeus'

Rio - Contratado no início do ano pelo Flamengo, o meia Thiago Maia é só elogios aos companheiros de equipe. Com apenas sete meses de clube, o jogador já conquistou quatro troféus. Em entrevista ao 'Uol Esporte', o atleta ressaltou a importância do elenco e aproveitou para comentar a nova regra com cinco substituições por partida.



"Nosso time bate muito de frente com alguns times europeus, mas sabemos que o futebol europeu e o brasileiro têm algumas coisas que são diferentes. Mas o Flamengo está forte, não poupou nas contratações", disse o meio-campista do Flamengo, que complementou:



"Eu vim para somar, ajudar, e graças a deus estamos indo bem. Aqueles que começam jogando tem correspondido e os que entram também. Nosso time está muito bem e isso tem ajudado muito. Agora, com as cinco substituições, ajuda a gente também", encerrou Thiago.