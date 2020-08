Flamengo e Al Wahda não se acertaram, e Pablo Maldini retorna ao Brasil

Rio - O Flamengo esteve próximo de acertar a ida do lateral-esquerdo Pablo Maldini para o Al Wahda, dos Emirados Árabes, como informou o O Dia no dia 16 de junho , mas não houve acerto, e o negócio melou, segundo fontes ligadas ao Rubro-Negro. O jogador, que embarcou no dia 17 de junho para se apresentar ao clube, está retornando ao Brasil.Ainda segundo a apuração, os valores que o Al Wahda desejaria desembolsar eram aquém de que o Flamengo entende que pode receber por Pablo Maldini, que é considerado promissor no Rubro-Negro. Porém, especulou-se que o Rubro-Negro poderia vendê-lo por R$25 milhões, mas um membro da cúpula do Fla brincou:"Se fosse isso mesmo, ele já estaria vendido. Não falo de valores, mas não foi isso."Com 20 anos atualmente, Pablo Maldini está no Flamengo desde 2011. Desde então, o lateral-esquerdo é lapidado pela diretoria para render bons frutos dentro e fora de campo. Com a paralisação da categoria de base no futebol brasileiro, o Rubro-Negro tem adotado a estratégia de emprestar jogadores para que não fiquem parados por muito tempo.Pablo era titular no time sub-20 do Flamengo e entrou em campo seis vezes nesta temporada, sendo todas como titular. Em 2019, também pelo Sub-20, Maldini atuou em 27 partidas e foi um dos destaques da equipe comandada por Mauricio Souza.O atual contrato do lateral Pablo Maldini com o Flamengo vai até dezembro de 2021.