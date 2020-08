Rio - Na mira do Olympiacos , o lateral Rafinha não será titular do Flamengo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, em Goiânia. O técnico Domènec Torrent surpreendeu em sua segunda escalação no comando do Rubro-Negro e o camisa 13 ficará no banco de reservas. O zagueiro Rodrigo Caio será improvisado na lateral direita.