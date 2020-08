Rio - O elenco do Flamengo resolveu tomar uma atitude após a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO , na noite da última quinta-feira. Após o almoço desta quinta, no hotel onde estão hospedados em Goiânia, os jogadores solicitaram uma reunião com o técnico Domènec Torrent e sua comissão para debater sobre a atuação ruim e as mudanças propostas pelo treinador. A informação é do site "Globo Esporte".