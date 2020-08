Lateral da seleção chilena é o favorito para substituir Rafinha no Flamengo

Rio - O Flamengo definiu seu principal alvo para a vaga deixada por Rafinha. Trata-se do chileno Maurício Isla, que defendeu o Fenernahçe na última temporada e atualmente está sem clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "Globo Esporte".

A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, responsável pelas contratações do Flamengo, sondou o estafe do atleta. Arturo Jimenez, um dos representantes do jogador, tem boa relação com o clube da Gávea. Ele foi um dos intermediadores na negociação por Pablo Marí.

Isla, de 32 anos, é visto como nome ideal para substituir Rafinha por conta de sua experiência. O chileno coleciona passagens por Juventus, QPR, Olympique de Marseille, Cagliari e Fenerbahçe, além de ter feito 115 jogos por sua seleção.