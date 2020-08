Flamengo x Coritiba: Fla TV comete gafe e transmite primeiros minutos com imagens do Grupo Globo

Rio - A Fla TV cometeu uma gafe durante a partida entre Flamengo e Coritiba, neste sábado, no Couto Pereira. A emissora oficial do clube transmitiria a partida apenas em áudio, já que os direitos de transmissão pertencem ao Grupo Globo, mas exibiu os primeiros minutos com imagens do canal Premiere, inclusive com seus recursos gráficos, como placar e logotipo.