Domènec exalta primeira vitória: 'Somos Flamengo e precisamos ganhar todos os jogos'

Rio - O Flamengo foi à capital do Paraná e, diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, conheceu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Pela quarta rodada da competição, o time de Domènec Torrent venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta, neste sábado. E o técnico, citado pelo uruguaio após o duelo, celebrou a "primeira vitória de muitas" - conforme destacou o próprio catalão.

Na sala de imprensa da casa do Coxa, Dome salientou o peso de brigar pelo bicampeonato nacional, por exemplo, e sublinhou que conhece "as características dos jogadores do elenco".



"Foi uma vitória muito importante. Somos Flamengo, temos que ganhar todos os jogos e não começamos bem. Jogamos como o verdadeiro Flamengo do ano passado. Foi a primeira vitória de muitas", falou Domènec, emendando:



"Conheço as características dos jogadores do elenco, vi muitos jogos. Sei que o Bruno (Henrique) ocupa muito bem o espaço, Gabriel também, Vitinho e Michael são bons no um contra um. Mas precisamos de tempo para nos conhecer e treinar conceitos respeitando a qualidade dos jogadores. O mais importante são os jogadores, não os técnicos."

Torrent ainda foi questionado acerca da saída do Rafinha e a busca do clube pelo substituto do ex-camisa 13 - cabe destacar que o chileno Mauricio Isla está próximo de um acerto. O treinador, contudo, evitou se posicionar.



Agora, o Flamengo de Dome receberá o Grêmio, no Maracanã, às 19h15 desta quarta-feira. O confronto será válido pela quarta rodada do Brasileirão.