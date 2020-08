Léo Moura comenta saída de Rafinha do Flamengo: 'Se eu estivesse no lugar dele, dificilmente sairia'

Rio - A saída de Rafinha para o futebol grego segue repercutindo bastante no futebol brasileiro. Ídolo do Flamengo, Léo Moura analisou a escolha de Rafinha e afirmou que não teria tido a mesma escolha que o companheiro de posição, nem mesmo pela questão financeira.

"Se eu estivesse no lugar dele, dificilmente sairia. Ele passou muito anos na Europa, voltou ao Brasil para o Flamengo, eu não optaria por sair mesmo pela questão financeira. Pegou muita gente de surpresa, pois estava totalmente ambientado. Eu saí por questões pessoais, com relação a treinador, diretoria. Nem sabia do jogo de despedida", disse em entrevista ao "O Globo".

Léo Moura ainda comparou a sua passagem com a de Rafinha. Para Léo, o camisa 13 pegou uma época totalmente diferente, mas lembrou dos títulos conquistados apesar das dificuldades.



"Se for analisar friamente, tem que ver o tempo e a história que cada um teve. Eu não conquistei Libertadores, ele conquistou. Eu conquistei Copa do Brasil, duas, ele não. Realmente, tive sucesso, mas peguei o osso. Posso dizer com propriedade que a minha história é totalmente diferente da do Rafinha no Flamengo. Se eu to nesse time de hoje aí, vou te falar…", concluiu.