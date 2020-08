Renato Gaúcho revela conversa com técnico do Flamengo: 'Desejei toda sorte'

Rio - Após o empate em 1 a 1 entre Flamengo e Grêmio , no Maracanã, na noite da última quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho surpreendeu ao revelar que teve uma conversa com o espanhol Domènec Torrent, recém-chegado ao Brasil. O treinador do Grêmio disse que desejou sorte ao profissional.

"Eu conversei com o Domènec antes da partida, após também. Desejei toda sorte do mundo no Brasil, toda sorte no Flamengo. Não é fácil chegar ao Brasil e do dia pra noite mostrar o trabalho dele. Você precisa conhece o futebol do país, o seu grupo, os adversários e ele mal chegou. Ele vem de uma escola muito boa. Eu desejo toda sorte do mundo para ele", disse o treinador.

“Eu espero que vocês entendam um pouquinho, é a mesma coisa de um treinador brasileiro lá fora. Ele não vai conseguir da noite pro dia desempenhar o trabalho dele. Volto a repetir: sorte para ele, torço por ele. É um técnico estrangeiro, mas a gente tem que receber bem os estrangeiros. Peço ao pessoal para ter um pouco de paciência porque é muito fácil criticar. Tem que dar tempo ao tempo”, completou.