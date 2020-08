Recém-contratado pelo Flamengo, Isla publica foto de treinamento e manda recado à torcida

Rio - Acertado com o Flamengo para assumir a lateral-direita, Maurício Isla já tem data para chegar ao Brasil. O atleta de 32 anos desembarga no Rio de Janeiro na manhã deste sábado. Apesar dos últimos dias livres, o chileno está aproveitando os últimos dias para aperfeiçoar a forma física.

Em seu perfil oficial no Instagram, Isla registrou mais um dia de atividades. O novo camisa 44 do Flamengo também mandou um recado à Nação, com "Em breve" na legenda e uma bandeira do Brasil.



Isla assinou contrato com o Flamengo até o fim de 2022. Vale ressaltar que, diferente de Rafinha, o chileno não possui cláusula que permita o retorno para o futebol europeu.