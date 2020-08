'Desconfio que seja o sósia e não o Gabigol jogando', afirma jornalista

Rio - O Flamengo não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro e há quem diga que a culpa dessa má fase sejam dos atacantes do clube. Bruno Henrique e Gabigol não estão atuando da mesma maneira que atuaram no time vitorioso da temporada passada. Esse fator tem rendido críticas aos jogadores.

O jornalista do "Uol" Renato Maurício Prado criticou o setor ofensivo do Rubro-Negro e brincou ao falar que desconfia que é o sósia de Gabigol e não o próprio jogador em campo.

"O Flamengo está sofrendo porque simplesmente ele não tem ataque nesse momento. Por incrível que pareça, o Flamengo não tem ataque. A melhor dupla de ataque do futebol brasileiro no ano passado, por que não dizer do sul-americano, simplesmente não voltou da pandemia ainda. O Gabriel e o Bruno Henrique não ganham uma jogada, é uma coisa horrorosa, eu desconfio até que quem está jogando não é o Gabriel, é aquele sósia dele, o Gabigordo, porque não é possível" afirma o colunista do UOL.

Ainda que tenha sido Gabigol o responsável por empatar a partida contra o Grêmio, na última rodada, em uma cobrança de pênalti, o jornalista destaca que foi a única contribuição do atleta para a partida.

"Gente, eles não ganharam uma jogada, eu não estou exagerando. A única coisa que o Gabigol fez de positivo foi bater o pênalti, fora isso, não fez rigorosamente nada. E aí, de fato, o Flamengo toca, toca, a bola chega nos atacantes e volta. E aí não adianta tocar se você não tem dois atacantes efetivos para transformar em gol as suas jogadas, não adianta", afirma.