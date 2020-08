Jornalista critica atuação do Flamengo contra o Grêmio: 'Se tornou um time normal'

Rio - O Flamengo segue sem convencer sob o comando de Domènec Torrent. Na última quarta-feira, o Rubro-Negro ficou apenas no empate contra o Grêmio no Maracanã, em uma partida de pouca criatividade dos cariocas. Apresentador da Fox Sports, Benjamin Back criticou a atuação do Fla e comparou com o momento do clube em 2019.



"Eu assisti Flamengo x Grêmio ontem e não gostei do Flamengo. O Flamengo por enquanto se tornou um time absolutamente normal. Ele perdeu todo aquele encanto do ano passado, que quando você ia enfrenta-lo era um temor, era “vai perder de quanto?”. Esse ano não estou gostando não", disse o jornalista.



Com o empate em 1 a 1, o Flamengo soma apenas quatro pontos no Brasileirão e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento em caso de vitórias de São Paulo e Ceará nesta quinta-feira. Até aqui, além do tropeço contra o Grêmio, Torrent perdeu para Atlético-MG e Atlético-GO, e venceu o Coritiba. No próximo domingo, o clube encara o Botafogo, às 11h.