João Lucas inicia fisioterapia para tratar lesão na coxa esquerda

Rio - Após sair de campo com uma lesão na coxa esquerda na partida contra o Grêmio, na última quarta-feira, João Lucas iniciou nesta sexta-feira o trabalho de fisioterapia no CT Ninho do Urubu. Na próxima semana, o lateral já começa a transição para o campo.

A lesão aconteceu no segundo tempo da partida contra o Grêmio, justamente a primeira partida após a saída de Rafinha. O substituto de João Lucas foi o lateral-esquerdo Renê, que acabou jogando improvisado. Matheusinho, que é lateral-direito, estava à disposição, mas foi preterido pelo técnico Domènec Torrent.

Reforço para a posição, o chileno Mauricio Isla chega na tarde deste sábado no Rio de Janeiro. O próximo compromisso do Flamengo acontece neste domingo, quando encara o Botafogo, no Maracanã, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 11h.