Dirigente do Benfica revela que Jorge Jesus fala sobre o Flamengo 'todos os dias'

Portugal - Jorge Jesus saiu do Flamengo, mas parece que o Flamengo ainda não saiu de Jorge Jesus. Em entrevista ao portal Goal, Rui Costa, ex-jogador e atual diretor no ‘Encarnado’, disse que o treinador fala todos os dias sobre o Rubro-Negro.

"Ele fala diariamente do Brasil com um carinho tremendo, fala do Flamengo todos os dias também com um carinho tremendo, e isso é sempre bom.", disse.

O dirigente também comentou sobre a escolha de Jorge Jesus retornar a Portugal e comandar o Benfica. Segundo ele, o Mister confiou no projeto apresentando pelo clube.

"Quando você está fora de Portugal, e eu já estive (na Itália), estar em casa é algo aliciante. Eu não participei diretamente na negociação dele, mas o Jorge já explicou várias vezes que o poder de convencimento do projeto do Benfica fez com que ele voltasse. O retorno dele, é como ele bem explicou, foi pela convicção no projeto do Benfica e no nosso presidente", revelou.