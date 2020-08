Rio - O Flamengo finalizou a venda de Vinicius Souza ao Grupo City. O volante irá assinar contrato de cinco anos com e iniciará a sua trajetória na Europa no Lommel SK, da Bélgica, mesmo time que Caio Roque, recém-negociado pelo Rubro-Negro com a empresa, irá representar.

