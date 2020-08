Flamengo: sem presença de Marcos Braz, Bap participa de reunião no Ninho do Urubu

Rio - A terça-feira foi de folga para o elenco do Flamengo, mas não para algumas pessoas da diretoria. O diretor executivo Bruno Spindel, o vice de relações externas e membro do Conselho de Futebol Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o supervisor de futebol Gabriel Skinner se encontraram no Ninho do Urubu e debateram inúmeros assuntos, principalmente sobre o atual momento do futebol. Mas tem um porém: o vice de futebol Marcos Braz não foi convidado para o compromisso e ficou sabendo por terceiros da reunião.





O encontro aconteceu na sala de reunião do Centro de Treinamento do Flamengo, começou por volta das 10h e rendeu cerca de uma hora e meia. Os três integrantes do compromisso, Bruno Spindel, Bap e Gabriel Skinner, foram procurados pela reportagem, mas não responderam às mensagens. Marcos Braz também foi contactado, mas não atendeu as chamadas.



O episódio mostra mais uma vez que Bap e Marcos Braz não falam a mesma língua nos bastidores do Flamengo. O vice de futebol, inclusive, tem se esforçado ao máximo para blindar o elenco e principalmente o técnico Dome das críticas dos torcedores insatisfeitos com o começo ruim catalão no Rubro-Negro. LEIA TAMBÉM: Dirigente do Benfica revela que Jorge Jesus fala sobre o Flamengo 'todos os dias'