Flamengo deve renovar com zagueiro até o fim de 2024

Rio - O Flamengo deve acertar nos próximos dias a renovação de contrato com o zagueiro Matheus Thuler. O jogador deve assinar novo vínculo com a equipe rubro-negra até o fim de 2024. As informações são do site "Globo Esporte".

O Flamengo deve se reunir com os agentes do jogador na próxima semana para tratar do assunto e a expectativa é grande por um acerto. As negociações já estavam sendo conduzidas, mas o atleta mudou de empresário, o que atrasou a situação.

Revelado pela base do Flamengo, Thuler é o mais cotado para substituir Rodrigo Caio, que se lesionou, na partida contra o Santos, no próximo domingo. Ele foi testado pelo técnico Domènec Torrent durante os treinos da última quarta-feira.