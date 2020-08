Flamengo rejeita propostas da Europa, e atacante deve ser observado por Domènec

Rio - O atacante Lincoln seguirá no Flamengo. De acordo com o site "Globo Esporte", o Rubro-Negro rejeitou as propostas de empréstimo vindas da Europa pelo atacante, que será observado e deve ter mais oportunidades com o treinador Domènec Torrent.

Lincoln teve três ofertas para deixar o Flamengo: do Grupo City, do Nantes (França) e do Mouscron (Bélgica). No entanto, todos queriam uma transferência por empréstimo, e a equipe carioca manteve sua posição de só querer negociar o atacante em definitivo.

Em 2020, Lincoln teve poucas oportunidades e esteve em campo em apenas cinco minutos, ainda nos tempos de Jorge Jesus. O contrato do atacante vai até o fim de 2023.