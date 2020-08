Denílson se diz 'assustado' com campanha do Flamengo e faz apelo a Dome: 'Pare de inventar'

Rio - O comentarista Denílson fez duras críticas ao início de trabalho de Domènec Torrent no Flamengo. Durante o "Jogo Aberto" desta sexta-feira, o ex-jogador se disse assustado com a campanha do Rubro-Negro no Brasileirão.

"Muita coisa vai acontecer neste campeonato. Por exemplo, você vê o Flamengo em 15º. É assustador ver o Flamengo nesta colocação, independentemente de ser início ou não. Fica a imagem que o Flamengo deixou na temporada passada, ganhando tudo. Aí olha a classificação, o torcedor do Flamengo deve estar desesperado. Mas tem muita coisa para acontecer ainda", afirmou.

Denílson também pediu que o técnico catalão "pare de inventar".

"É só o Dome não inventar. Só não inventa, Dome! Para não complicar a sua vida, porque você está inventando muito. Você chegou falando que não ia mudar nada, mas, em 20 dias, já mudou três ou quatro vezes a equipe do Flamengo", completou.