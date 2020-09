Rio - As atuações de Éverton Ribeiro voltaram a chamar a atenção do mundo árabe. Segundo o comentarista Felippe Facincani, da Fox Sports, representantes do Al-Nassr estiveram na Vila Belmiro, no último domingo, para acompanhar o jogador de perto na partida entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão.

"No fim de semana, levantou-se a informação de que representantes do Al-Nassr estariam em Santos e foram ao jogo acompanhar o Marinho. Mas, na verdade, eles vieram de olho, de novo, pela segunda vez em um ano, em tentar levar o Éverton Ribeiro, que já jogou nos emirados árabes", disse o jornalista durante o "Fox Sports Rádio".

Segundo Facincani, a proposta dos árabes seria nos mesmos moldes da negociação que tirou Dudu do Palmeiras.

"A primeira tentativa para contratar o everton, foi por empréstimo aos moldes do que fez o Al-Ahli com o Dudu. Empréstimo de um ano, pagaria um valor significativo ao Flamengo, e o atleta, caso fosse bem e quisesse permanecer, teria sua compra efetuada em definitivo"