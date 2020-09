Narrador critica desempenho de Gabigol após retorno do futebol: 'Nariz empinado'

Rio - O Flamengo não é nem de longe a equipe que conquistou a Libertadores e Brasileirão na temporada passada. Até aqui, o Rubro-Negro somou oito pontos em 18 disputados e ocupa a 9ª colocação do torneio. Para o narrador Téo José, dos canais Disney, alguns jogadores ainda deixam a desejar, como Gabriel Barbosa, que ainda 'colhe louros de 2019'.



"O Gabigol está devendo nesta volta do futebol. Muita gente vai falar que ele deu muitas assistências. Mas ele sempre fez isso com Jorge Jesus, era uma características do time. O Gabigol, assim como Gerson e Bruno Henrique, ainda estão com os louros da temporada passada. O nariz deu um empinadinha por conta da brilhante temporada de 2019", disse Téo José durante o 'Bate Bola'.