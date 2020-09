Jogador da seleção chilena diz a Isla que quer jogar no Flamengo: 'Me espera'

Rio - Contratado nas últimas semanas pelo Flamengo o lateral Mauricio Isla tem feito boas partidas pelo Rubro-Negro. Após a vitória do clube na última quarta-feira sobre o Bahia por 5 a 3, o jogador conversou com a FlaTV e animou os torcedores. O chileno revelou uma conversa com compatriota Arturo Vidal, que disse ter vontade de defendeu a equipe carioca.



"Tive a oportunidade de falar com Arturo Vidal, que é muito amigo de Rafinha e ele estava muito feliz. Só o que me disse foi ‘me espera mais dois anos que posso ir ao Flamengo’. Seria lindo se Vidal jogasse neste clube. Seria recebido como uma estrela total por toda sua carreira, e claro que poderia jogar em qualquer equipe das melhores do mundo, pelo seu futebol, pela sua entrega, seria muito bem recebido em todos os lados", disse Isla, que emendou:



"Com o Flamengo foi muito rápido. Tanto Marcos (Braz) e Bruno (Spindel) foram me procurar na Espanha, para oferecer uma proposta muito boa para mim. Antes tive uma proposta do Boca Juniors, mas esta (do Flamengo) foi rápida demais. Tanto para a minha família quanto para mim. Minha mulher ficou encantada e isso me deixou muito tranquilo. Agradeço a eles por fazer as coisas tão rápido", encerrou o lateral do Flamengo.