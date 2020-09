Dirigente do Flamengo explica reação de Gabigol e detona gramado do Maracanã: 'Pior do Brasil'

Rio - Gabriel Barbosa foi o protagonista da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza . Ao entrar na etapa final, o camisa 9 fez o gol da vitória por 2 a 1 aos 41 minutos da etapa final, mas, mesmo assim, deixou o gramado do Maracanã irritado. Ainda no túnel, foi abraçado por Marcos Braz, que falou sobre a reação do atacante.

"Não teve nada. Fui falar com ele, parabenizar pelo gol. Não teve absolutamente nada", disse ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", antes de ser novamente questionado sobre a relação entre Gabriel e Dome Torrent:



"Tudo tranquilo, todos felizes com a terceira vitória consecutiva, sendo dois jogos fora difíceis. Agora temos um clássico, com um time muito bem armado, ótimo técnico. O Campeonato Brasileiro é assim, muito duro, com viagens."

Alvo de críticas de Diego logo após o apito final da partida entre Flamengo e Fortaleza, o gramado do Maracanã também foi detonado pelo vice-presidente de futebol rubro-negro. Marcos Braz lamentou o estado e classificou o estádio como dono do pior gramado do Brasil. "Mais um título", disse, em tom irônico.



"Acho que saímos do Maracanã com mais um título. Certeza absoluta: é o pior gramado do Brasil. Está um horror, não existe e não sei como que faz. Desesperador", finalizou Marcos Braz ao deixar o Maracanã neste sábado.