Situação do volante Daniel Cabral liga alerta no Flamengo

Rio - O Flamengo encaminhou a renovação do atacante Weverton, destaque do Sub-20 , mas ainda não conseguiu fazer o mesmo com Daniel Cabral, volante joia do clube e que foi campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira, em 2019.

A diretoria tenta a extensão de contrato de Daniel Cabral desde o começo do ano, mas o jogador acabou deixando de trabalhar com o empresário que estava no comando da negociação, o que travou as conversas. O sinal de alerta foi ligado no Flamengo, pois o atual vínculo do jogador com o clube vai até maio de 2021 e, a partir de dezembro, ele está liberado para assinar pré-contrato com outra equipe.

Atualmente, Daniel Cabral não tem um representante oficial. As conversas estão sendo conduzidas pelo pai do volante, o Senhor Alex Oliveira. Alguns empresários já entraram em contato com Alex prometendo ofertas de vários lugares da Europa, mas a ideia do atleta e da sua família é dar prioridade ao Flamengo.

Mesmo com 18 anos, Daniel Cabral é peça fundamental do elenco Sub-20. No Flamengo desde os tempos de futsal, o volante já conquistou títulos importantes com a camisa rubro-negra: Copa do Brasil Sub-17, em 2018, e, em 2019, Brasileiro Sub-20, Brasileiro Sub-17 e Campeonato Carioca.