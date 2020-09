Flamengo teria interesse na contratação de goleiro do Santos

Rio - Com Diego Alves e César com Covid-19, o Flamengo tem utilizado o jovem Gabriel Batista como titular nos últimos jogos do Brasileiro. No entanto, de acordo com o comentarista da Fox Sports, Flávio Sormani, o problema com os dois goleiros teria feito o clube carioca pensar em um novo nome para a posição.

De acordo com informações do jornalista, o Flamengo teria interesse na contratação do goleiro do Santos, João Paulo. O jogador, de 25 anos, tem sido o titular do Peixe no Campeonato Brasileiro, embora, agora tenha ganho a sombra de Everson, que está de volta ao clube.

O goleiro foi revelado pelo Santos e está no elenco profissional do Peixe desde 2015. No entanto, ele começou a ganhar oportunidades na atual temporada.