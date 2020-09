PVC destaca como 'assustadora' supremacia do Flamengo contra rivais cariocas

Rio - O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, na última quarta-feira, e manteve seu bom retrospecto contra seus rivais do Rio de Janeiro. Assunto abordado pela coluna do PVC no" GE.com". O jornalista destaca como "assustadora" a supremacia do Rubro-Negro diante dos outros clubes cariocas.

Pelo portal, PVC trouxe a estatística dos último jogos do Flamengo contra Botafogo, Fluminense e Vasco. Nos últimos anos, o Rubro-Negro tem se estruturado e montou equipes competitivas Contra o Botafogo, 7 vitórias e duas derrotas nos últimos dez encontros.

Nos últimos 10 confrontos contra o Fluminense, o clube da Gávea vence 6 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma. Ainda que o Fluminense tenha "dominado" o Brasil entre 2010 e 2012, não havia muita disparidade do tricolor nos Fla-Flus. Durante esses três anos o Flamengo venceu quatro vezes, o Fluminense três e houve três empates.

Já contra o Vasco, nos último 15 confrontos foram 6 vitórias e 9 empates nos últimos quinze jogos. O jornalista afirmou que está clara a diferença e a necessidade dos clube se reorganizarem. "A vantagem rubro-negra é fruto de trabalho e de talento", escreveu.