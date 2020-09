Agora é oficial. Piris da Motta foi anunciado como reforço do Gençlerbirlii, da Turquia. Sem espaços no Flamengo, o clube carioca decidiu emprestar o jogador até junho do ano que vem com valor de opção de compra de € 3,5 milhões, cerca de R$ 22 milhões ao término.

Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, kadromuzu Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta ile güçlendirdi.https://t.co/QIBE8bDCno pic.twitter.com/oPmvJiU1Dt — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) September 11, 2020

Pouco utilizado, ainda mesmo quando Jorge Jesus era o treinador, o Rubro-Negro buscava uma forma de negociar o jogador e ter um alívio na folha salarial. Antes de fechar com o clube europeu, o Fortaleza também sondou o atleta, mas o negócio não foi para frente.

O jogador, de 26 anos, chegou ao Flamengo em 2018, e fez parte de todas as conquistas recentes da equipe comandada por Jorge Jesus. No entanto, nunca conseguiu se firmar e ser titular do clube carioca.