MPRJ acusa Flamengo de coagir sobreviventes do Ninho do Urubu

O MPRJ pede que o Flamengo seja condenado a pagar R$ 20 milhões em danos morais coletivos, o que pode ser um duro golpe nas finanças do clube carioca. Além disso, o órgão quer a anulação de todos os acordos feitos com as vítimas que sobreviveram à tragédia por considerar que "a estratégia do réu foi celebrar um acordo pelo menor valor que conseguisse" e que o clube só pensou no benefício próprio.



Os documentos também afirmam que o Rubro-Negro teve "inúmeras oportunidades, ao longo sete anos, de regularizar plenamente a situação de segurança no CT, mas não atendeu às obrigações legais de cumprimento de seus deveres de cuidado". Nos últimos anos, o Flamengo se recusou a assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) porposto pela Promotoria da Infância e da Juventude que reivindicava melhores condições de trabalho para os jovens.



Como a proposta não era obrigatória, o clube decidiu não assinar o acordo. O então presidente do Flamengo na época, Eduardo Bandeira de Mello, disse que diversos pontos da TAC já eram atendidos pela equipe carioca e que as condições do Centro de Treinamento foram melhorando ao longo dos anos. No entanto, o acúmulo de problemas de conhecimento do Rubro-Negro culminou na morte de 10 meninos da base no dia oito de fevereiro de 2019.

