Rio - César está curado da Covid-19. Nesta sexta-feira, o goleiro do Flamengo realizou exame de PCR no Ninho do Urubu e confirmou não tem mais o vírus. Com a boa notícia, ele retoma as atividades com o restante do elenco para que fique à disposição do técnico Domènec Torrent para as partidas contra Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, dias 17 e 22 de setembro, no Equador, válido pela Libertadores da América.

Após testar positivo para o vírus, César ficou fora das partidas do Flamengo contra o Bahia, Fortaleza e Fluminense. Por conta do período inativo, o goleiro não viaja com a delegação para o jogo com o Ceará, no próximo domingo, válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Gabriel Batista segue como titular.