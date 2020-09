Rio - Recuperado de um edema no joelho direito, Bruno Henrique será preservado pelo Flamengo contra o Ceará, no próximo domingo. Fora do time desde a vitória contra o Santos, o atacante será poupado visando o confronto diante o Independente del Valle, na próxima quinta-feira (17), no Equador, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Na última quinta (10), o atacante fez um treinamento com bola junto com o restante dos jogadores, mas em outra parte realizou uma atividade à parte. Nesta sexta-feira, a reportagem apurou que a comissão técnica optou por não relacionar o atacante para a partida diante do Vozão.



O Flamengo encara o Ceará no próximo domingo, em Fortaleza, em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão. Em seguida, na próxima quinta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Independiente del Valle, no Equador, pela Libertadores.