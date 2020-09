Rio - Único titular em todos os jogos do Flamengo sob comando de Domènec Torrent, Rodrigo Caio pode ser poupado contra o Ceará, no próximo domingo. A comissão técnica do Rubro-Negro pensa em preservar o zagueiro para o duelo com o Independente del Valle, no Equador, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Rodrigo Caio chegou no Flamengo no início de 2019 e rapidamente ganhou a titularidade, sendo incontestável até agora. O jogador ganhou ainda mais importância com Dome, sendo um dos líderes do elenco e o único a começar os nove jogos sob comando do espanhol como titular.



Na temporada passada, o zagueiro jogou 59 partidas com o Flamengo, ficando atrás somente de William Arão e Diego Alves, com 64 e 62 jogos, respectivamente.