Rio - Sem espaço no estrelado elenco do Flamengo, o volante Piris da Motta acertou a saída do clube. Nesta sexta-feira, o jogador paraguaio foi anunciado pelo Gençlerbirligi-TUR e usou as redes sociais para se despedir dos torcedores do Rubro-Negro. Piris agradeceu o apoio no clube e afirmou que levará o Fla no coração.“Alô, Nação Rubro Negra, só passo aqui para agradecer o apoio de vocês durante o tempo que fiquei no clube. Agradecer a meus companheiros, e a todos os profissionais que fizeram parte do meu dia a dia. Só tenho palavras de agradecimento para o Flamengo por me deixar cumprir meu sonhos. Um clube que levo no coração para sempre! Obrigado por tudo", escreveu Piris.