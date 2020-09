Rafinha afirma que deixou Flamengo pelo lado financeiro: 'Minha carreira está acabando'

Rio - Aos 35 anos, o lateral-direito Rafinha contou em entrevista ao programa 'Aqui com Benja', que vai ao ar neste sábado, às 23h45m, no "Fox Sports", que o fim da carreira e a boa proposta financeira do Olympiacos, da Grécia, foram decisivos na tomada de decisão do jogador em deixar o Flamengo.



"Preciso pensar na minha família, temos que ser realistas e pensar no lado financeiro. Agradeço ao Flamengo. Fizeram de tudo para eu ficar, mas me entenderam. Estou com 35 anos, minha carreira está acabando. Esse é certamente meu último contrato", afirmou.



O jogador ainda falou sobre o trabalho de Jorge Jesus e afirmou que o português está ao lado de Guardiola como os melhores técnicos que ele teve na carreira.

"Ele (Jorge Jesus) tem as opiniões dele e não tinha muito diálogo no começo, então tivemos uns confrontos, era cada pega que a gente tinha, mas era tudo para o bem do time. (...) Ele está na lista dos melhores treinadores que tive, junto com Guardiola", reconheceu.