Milan teria oferecido zagueiro para retornar ao Flamengo

Rio - Sem espaço no Milan, o zagueiro Léo Duarte deve deixar a Itália em breve. De acordo com o site "Esporte News Mundo", o defensor foi oferecido pela equipe italiana à diretoria rubro-negra.

O Rubro-Negro, no entanto, descartou a negociação de imediato. O clube acredita que está bem servido no setor e, por este motivo, não tem interesse na volta do zagueiro.

Léo Duarte tem sido oferecido a clubes brasileiros por Serginho e Roque Júnior, representantes do clube na América do Sul. A transferência seria por empréstimo de um ano, com o Milan pagando os salários.