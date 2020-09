Ex-vice de finanças do Flamengo tranquiliza torcedores sobre aumento de dívidas: 'Sob controle'

Rio - A pandemia do novo coronavírus afetou diretamente os clubes de todas as partes do mundo. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo foi um dos mais afetados, sendo o terceiro com maior dívida durante a pandemia, com um aumento de R$ 163 milhões. No entanto, o ex-vice de Finanças do clube, Wallim Vasconcellos utilizou as redes sociais para tranquilizar a torcida rubro-negra.

"Aqueles preocupados com o endividamento do Flamengo, situação continua sob controle, de acordo com o balancete de junho 2020. Sem contar as operações do dia a dia, endividamento mesmo concentra-se no Profut, compra de atletas e empréstimos, total de cerca de 588 milhões somados. Aumento de 153 milhões comparado com 31/12/19, sendo 133 milhões com atletas e 20 milhões de empréstimo. Por outro lado, aumento do ativo de 74 milhões, por venda de atletas + caixa. Ou seja, aumento líquido da dívida de 79 milhões. Alguns comentários:+ parte da dívida com atletas a ser paga em 2021 em diante, quando se espera uma recuperação da receita; apartamentos do morro da viúva, no valor estimado de 134 milhões, ficarão prontos para venda no máximo no final de 2021, podendo ser vendidos inacabados ou emitir títulos lastreados na venda 54% do caixa em moeda estrangeira e mais recursos do Reinier para hedge no pagamento das dívidas em euros; caso necessário (que eu não acredito), dispõe de um elenco super qualificado e poderia se desfazer de algum dos atletas. Finalmente, os responsáveis (literalmente)área financeira do clube são pessoas experientes e compromissadas com o orçamento e a boa gestão financeira. Espero que tenha ajudado a esclarecer a situação financeira do Flamengo", disse Wallim Vasconcellos em seu perfil oficial no Twitter.