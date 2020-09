Comentarista da Globo diz que Jesus sofre mais pressão no Benfica do que teria no Flamengo

Rio - A eliminação do Benfica na primeira fase da Liga dos Campeões pegou Jorge Jesus de surpresa. Na opinião do comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a queda na competição faz com que o português sofra mais pressão na equipe europeia do que teria no Flamengo.

Em seu blog no site "Globo Esporte", o jornalista chamou atenção para o fato de que, se tivesse permanecido no Flamengo, Jesus estaria disputando os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Após a queda na Liga dos Campeões, só lhe resta o Campeonato Português e a Liga Europa, campeonatos de menor importância.

Para PVC, o contrato de duas temporadas também pressiona o ex-técnico do Flamengo. Agora, ele só tem uma chance para chegar às semifinais da Liga dos Campeões e a conquista do Campeonato Português se tornou quase uma "obrigação", na opinião do comentarista.