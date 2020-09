Jornalista pede que Jesus 'esqueça' o Flamengo: 'Saiu porque quis'

Rio - Após a eliminação do Benfica na Liga dos Campeões , na última terça-feira, Jorge Jesus afirmou, em entrevista, que, do elenco atual da equipe portuguesa, apenas Éverton Cebolinha seria titular no Flamengo. No entanto, o jornalista Renato Maurício Prado não gostou das palavras do treinador e pediu que ele esqueça o Rubro-Negro.

“Nem ele, Jesus. Banco do Bruno Henrique, vá lá. Agora, quer um conselho? Esqueça, ao menos por enquanto, o rubro-negro. Quem sabe, no futuro? Você saiu porque quis, para perseguir o seu grande sonho. Pena que ele virou um baita pesadelo“, diz um trecho da coluna publicada por Renato em seu blog no "UOL".

Conquistar a Liga dos Campeões com o Benfica era o grande sonho de Jesus. Agora, o treinador terá apenas as disputas do título português e da Liga Europa.