Rio - A torcedora do Flamengo, Mayra Pacheco, bate um verdadeiro bolão. Dona de um corpo perfeito, a bela exibe as suas curvas nas redes sociais. Ela, que é modelo fotográfica, não cansa também de postar fotos ao lado do seu namorado. Sua beleza atrai muitos admiradores e a gata já tem mais de 390 mil seguidores no Instagram.