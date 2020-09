Flamengo tem mais um teste positivo e chega a sete casos de Covid-19 no elenco

O atleta em questão está assintomático, em isolamento na concentração e assistido pelo Departamento Médico do clube. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020

Rio - O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira que recebeu a última contraprova dos testes de Covid-19 realizados pelo elenco em Guayaquil, no Equador. Ao todo, o Rubro-Negro teve sete atletas contaminados, um a mais do que os testes acusaram no último domingo. O último atleta diagnosticado foi o atacante Vitinho. A informação sobre a identidade do jogador infectado foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo O Dia.