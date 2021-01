Bruno Henrique, atacante do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 13:30

Rio - Um dos destaques do Flamengo, o atacante Bruno Henrique vai receber proposta milionária para deixar o clube. Segundo o portal “Albilad Daily”, o Rubro-Negro, já está ciente da tentativa a ser feita pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Os valores estão na casa dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões). O clube árabe pretende agir já na próxima janela de transferência local, ainda neste início de ano.

Segundo o portal, o camisa 27 chamou atenção após atuação em "nível maravilhoso" no jogo contra o Al-Hilal pela semifinal do Mundial de Clubes em 2019.

Publicidade

O valor de 10 milhões de euros não interessa ao time carioca, que já negou a venda do atacante para o Benfica em 2020, após indicação do ex-treinador Jorge Jesus. O clube também não tem interesse em negociar com o clube árabe, que já contratou o volante Cuéllar em 2019.

Bruno Henrique tem multa rescisória de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 214 milhões), e contrato válido até dezembro de 2023.