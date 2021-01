Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por MH

Publicado 21/01/2021 21:00

'Eles estão deixando a gente sonhar'. A famosa frase dita por Ronaldinho Gaúcho em novembro de 2011 — após goleada sobre o Cruzeiro por 5 a 1, no Engenhão — cabe perfeitamente para ilustrar o momento do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, em Brasília, o time do técnico Rogério Ceni bateu o Palmeiras por 2 a 0 (gols do zagueiro Luan, contra, e do jovem Pepê, um em cada tempo ) e assumiu a terceira colocação, com 55 pontos, quatro a menos que o líder Internacional.

Embalado, o Rubro-Negro terá pela frente o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, no próximo domingo. O atacante Bruno Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo, já está fora.

Publicidade

Susto no início

Assim que a bola rolou no Estádio Mané Garrincha — o jogo foi para o Distrito Federal por conta da final da Libertadores, no Maracanã, no próximo dia 30, entre o próprio Palmeiras e o Santos — foi o Verdão quem criou a primeira grande chance. Logo aos três minutos, após cruzamento da esquerda, Willian Bigode, sem goleiro, não pegou bem na bola e isolou.

Publicidade

A oportunidade alviverde ligou o sinal de alerta no Flamengo, que tomou conta do meio e fez marcação sob pressão na saída de bola adversária. A estratégia deu certo, uma vez que o Rubro-Negro encontrou muitos espaços e perdeu várias chances de ficar em vantagem. Quando o empate parecia que iria se consolidar no primeiro tempo, a pressão na saída de bola fez o Palmeiras se atrapalhar: Gabigol roubou a bola perto da grande área, rolou para Everton Ribeiro, que achou Arrascaeta. O uruguaio tocou por baixo das pernas do goleiro Weverton, mas Kuscevic, ao tentar salvar, chutou em cima de Luan e a bola entrou.

Palmeiras melhora

Publicidade

Com mais toques de bola e sem chutões, o Alviverde foi senhor do segundo tempo. Gabriel Menino, aos nove e na marca do pênalti, isolou a chance do empate. Cansado e até meio desconcentrado, o Flamengo recuou demais e errou vários passes bobos na etapa complementar, o que fez o Palmeiras ter mais volume de jogo.

Mas a rapaziada do técnico Rogério Ceni acordou e voltou a pressionar os paulistas na frente. Assim como na etapa inicial, quando o Palmeiras teve dificuldades para sair jogando, a apertada rubro-negra deu certo. Aos 37, o meia Pepê, que tinha entrado pouco tempo antes na vaga de Diego, acertou um chute rasteiro depois de ajeitada de Pedro.

Publicidade

Com a vitória, o Rubro-Negro aumentou a sua série invicta contra o Palmeiras. A última derrota foi em 12 de novembro de 2017, por 2 a 0, pelo Brasileirão, no Allianz Parque. De lá para cá foram seis jogos, com três empates e agora três vitórias para o clube carioca.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 x 0 PALMEIRAS



Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo (DF)

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Renê, Gabriel Veiga e Luan

Gols: Luan, contra, aos 44 do primeiro tempo, e Pepê, aos 37 do segundo tempo



Flamengo: Hugo; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Gerson (Vitinho), Diego (Pepê), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Gomes); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Viña (Gustavo Scarpa); Danilo (Gabriel Silva), Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga (Pedro Acácio); Willian (Lucas Lima) e Luiz Adriano (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira