Por Venê Casagrande

Publicado 27/01/2021 11:26

Jogadores do Flamengo têm sido alvo constante de clubes do Mundo Árabe. Depois de vender Yuri César ao Shabab Al Ahli avançar nas conversas com o Al Ain para emprestar Michael , a diretoria está disposta a negociar mais um atleta do atual elenco para um time dos Emirados Árabes. Trata-se de Everton Ribeiro.Em um documento assinado pelo diretor executivo Bruno Spindel, o Flamengo topou vender Everton Ribeiro ao Al Nasr, de Dubai, por 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, com mais 2 milhões de euros, em torno de 13 milhões de reais, por bonificação, podendo chegar ao total de 6 milhões de euros, que daria 39 milhões de reais. A carta foi enviada ao time dos Emirados Árabes no dia 14 de janeiro e foi endereçada a Saeed Ali Al Amri, CEO do time dos Emirados.Na declaração, o Flamengo não cita qual seria a forma de pagamento da venda dos 4 milhões de euros. Mas, segundo apurou a reportagem com fontes do Ninho do Urubu e ligadas ao jogador, o Al Nasr pagaria 3 milhões de euros à vista e o restante, 1 milhão de euro, em junho de 2021. Com o "ok" da diretoria rubro-negra para negociar Everton Ribeiro, o clube dos Emirados Árabes iniciou as conversas com os empresários do meia, que são da empresa Brazil Football.

Everton Ribeiro em churrascaria com seus empresários e representantes do Al Nasr Divulgação

As negociações do Al Nasr com os representantes avançaram e chegaram a um acordo: contrato de três anos, com o dobro do salário que Everton Ribeiro recebe atualmente no Flamengo, além de ter direito a casa, carro e escola para os filhos, o que é comum em transações envolvendo clubes dos Emirados Árabes.Porém, nas últimas horas, o Flamengo voltou atrás, exigiu aumento na proposta por Everton Ribeiro e pediu 7 milhões de euros. O CEO do Al Nasr, Saeed Ali Al Amri, não gostou da postura do Rubro-Negro e entendeu como "não cumprimento de acordo", mesmo sabendo que no documento assinado por Bruno Spindel o prazo de validade da oferta era de três dias. Com isso, a negociação congelou, mas pessoas envolvidas na transação tentaram a última cartada: o time dos Emirados Árabes pagar 6 milhões de euros e não mais 4 milhões de euros e 2 milhões de euros por bônus.O Al Nasr recebeu a contraproposta e dará uma resposta nas próximas horas ao Flamengo. Caso a negociação com Everton Ribeiro não se concretize, os "sheiks" tentarão o atacante Marinho, do Santos, outro jogador que está na mira desde 2020. Como a janela de transferência nos Emirados Árabes fecha no dia 1º de fevereiro, eles têm pressa para resolver a situação.Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017, aos 28 anos, custando "apenas" 22 milhões de reais. Quatro temporadas depois e com idade mais avançada, o Rubro-Negro tem a chance de negociar o meia, recuperar o investimento e ainda lucrar em cima do camisa 7, que vê a possibilidade de fazer um contrato milionário aos 31 anos.O desejo do Al Nasr em ter Everton Ribeiro começou em setembro de 2020. Na ocasião, representantes do time dos Emirados Árabes almoçaram com o jogador e seus empresários em uma churrascaria no Rio de Janeiro. No encontro, o meia do Flamengo e o seu filho foram presenteados com uma camisa do clube de Dubai.Uma proposta chegou a ser feita, mas o Flamengo descartou qualquer possibilidade de fazer negócio, pois o time estava em um momento decisivo na temporada 2020. De lá para cá, eliminações na Copa do Brasil e Libertadores vieram e a incerteza de título do Brasileirão também. Com isso, a diretoria vê a necessidade de negociar jogadores para cumprir a meta estabelecida em orçamento com arrecadação em venda: R$ 168 milhões.Com as vendas de Lincoln (R$ 15 milhões) e Yuri César (R$ 32 milhões), o Flamengo já conseguiu chegar a R$ 47 milhões. Caso a negociação com Everton Ribeiro com o Al Nasr seja concretizada, o Rubro-Negro dará um importante salto para conseguir atingir o planejamento. As próximas horas serão importantes para o futuro do camisa 7 da Gávea.