Michael Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 26/01/2021 15:07

Rio - O atacante Michael está mais próximo de deixar o Flamengo rumo ao Al Ain, dos Emirados Árabes. A negociação entre as duas partes avançou e um desfecho positivo poderá acontecer em breve. O jogador, de 24 anos, chegou ao Rubro-Negro no começo do ano passado, mas não conseguiu se firmar na equipe. Por conta disso, a negociação é de agrado para o clube carioca, para o jogador e para o seu empresário, Eduardo Maluf.

Publicidade

Anteriormente, o clube árabe fez uma proposta pelo empréstimo de Michael e ficou no aguardo da resposta do Flamengo. Agora, os clubes avançaram nas conversas para contratar o atacante por empréstimo com obrigação de compra. Há um acordo entre as partes em relação aos valores, ainda há uma discussão do período de empréstimo. O Flamengo deseja seis meses para vendê-lo ainda em 2021. O planejamento orçamentário do Rubro-Negro prevê arrecadar 168 milhões de reais com venda de jogadores.



Para tirá-lo do Goiás, o Rubro-Negro desembolsou 7,5 milhões de euros (R$ 35 milhões na época), dividido em parcelas. A equipe carioca ainda não quitou totalmente a dívida que tem por conta da transferência.

Publicidade

Michael nunca se firmou como titular do Flamengo, mas entrou em campo em 41 oportunidades e marcou quatro vezes com a camisa do clube carioca. Em 2019, ele foi destaque do Brasileiro defendendo o Goiás.