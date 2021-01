Michael Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 15:13

Rio - Além de Léo Pereira que recebeu uma oferta do Besiktas, da Turquia, outro jogador contratado pelo Flamengo no ano passado pode deixar o elenco rubro-negro por conta de uma proposta de empréstimo. Trata-se do atacante Michael, que foi procurado pelo Al Ain, dos Emirados Árabes. As informações são do canal do YouTube do jornalista Venê Casagrande.

O clube do Mundo Árabe não conta com grande poderia financeiro e a proposta de empréstimo não teria agradado aos representantes do Flamengo. Porém, o empresário do jogador, Eduardo Maluf, tenta convencer a diretoria do Rubro-Negro a autorizar o negócio. Michael não vem recebendo muitas oportunidades.

Apesar disso, o agente e o jogador não pretendem forçar o negócio. Vale lembrar que o Flamengo ainda não terminou de efetuar o pagamento completo da transferência do atacante. Para tirá-lo do Goiás, o Rubro-Negro desembolsou 7,5 milhões de euros (R$ 35 milhões na época), dividido em parcelas. A equipe carioca deverá pagar nesta segunda-feira a penúltima parcela, no valor de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões na cotação atual) e ainda ficaria faltando mais uma parcela no valor de 1,1 milhão de euros.



Michael nunca se firmou como titular do Flamengo, mas entrou em campo em 41 oportunidades e marcou quatro vezes com a camisa do clube carioca. Em 2019, ele foi destaque do Brasileiro defendendo o Goiás.