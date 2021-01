Everton Ribeiro é um dos destaques do Fla reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 28/01/2021 16:13 | Atualizado 28/01/2021 16:29

O Al Nasr desistiu da contratação de Everton Ribeiro, e o meia, pelo menos por enquanto, segue no Flamengo. A negociação começou há 15 dias, quando o Rubro-Negro chegou a enviar um documento ao clube dos Emirados Árabes dando aval para vender o jogador por até 6 milhões de euros, sendo 4 milhões pagos em duas parcelas e o restante como bonificações ao longo de três anos.

Quando o Al Nasr chegou a um acordo financeiro com Everton Ribeiro, que seria um contrato de três anos, com salário milionário e auxílios, como moradia, carro e escola para os filhos, e voltou a conversar com o Flamengo, a diretoria rubro-negra aumentou a pedida dos valores para liberar o camisa 7. O clube dos Emirados Árabes, então, entendeu que o montante pedido pelo time carioca, 7 milhões de euros, era fora do orçamento previsto para investimento neste momento de temporada.

Em um rápido contato com um dos integrantes da diretoria do Al Nasr, através de mensagem por Whatsapp, não quis entrar em detalhes e apenas disse que o negócio não iria ser concretizado.

"Desistimos. É tudo que posso falar".

Everton Ribeiro está em Porto Alegre com a delegação do Flamengo e irá disputar a partida contra o Grêmio nesta quinta-feira, às 20h, em jogo adiado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da má fase do camisa 7, a tendência é que Rogério Ceni mantenha o meia entre os titulares.