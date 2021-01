Yuri César Gilvan de Souza/ARQUIVO O DIA

Por Venê Casagrande

Publicado 28/01/2021 17:34

O atacante Yuri César, vendido pelo Flamengo ao Shabab Al Ahli por 6 milhões de dólares, 32 milhões de reais pela cotação atual, desembarcou nesta quinta-feira em Dubai para se apresentar ao novo clube, fazer exames e assinar contrato válido por cinco temporadas.

Com 20 anos, Yuri César era considerado joia desde os tempos de categoria de base, mas nunca fez parte do elenco profissional do Flamengo. Em 2020, ele foi emprestado ao Fortaleza para ganhar rodagem e experiência. Em dezembro, chegou a renovar seu vínculo com a equipe carioca, e o novo compromisso foi firmado até 2025, com multa rescisória avaliada em quase R$ 500 milhões.

Publicidade

Porém, nos últimos dias, o Shabab Al Ahli chegou com um caminhão de dinheiro e conseguiu a contratação de Yuri César. O time dos Emirados Árabes irá pagar ao Flamengo a quantia de 6 milhões de dólares em três parcelas, sendo 5 milhões à vista, 500 mil dólares na segunda e 500 mil dólares na terceira.

Pela taxa de vitrine, o Fortaleza irá recebe o valor de R$ 1,1 milhão, que serão repassados pelo Flamengo nos próximos dias.