Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 09:02

Rio Grande do Sul - O Flamengo conseguiu uma importante vitória sobre o Grêmio em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Sem querer entrar muito nos detalhes da atuação da equipe, Rogério Ceni comemorou o resultado que deixa o Rubro-Negro a quatro pontos do líder, Internacional.

"O mais importante é chegar faltando seis rodadas, mesmo com alguns tropeços, algumas boas atuações sem vitórias, outras não tão convincentes, chegar faltando seis rodadas com chances e briga real pelo título. Sabemos o quanto é importante", afirmou.

Publicidade

Rogério Ceni falou também sobre a importância que o Flamengo tem para os torcedores. O treinador se disse mais ambientado com a realidade do Rio de Janeiro e a visão que o carioca tem sobre o futebol.



Publicidade

"No Rio, você começa a conhecer o torcedor flamenguista, né?! É muito mais do que uma simples noite de vitória. É o prazer, a alegria de tanta gente humilde tem em voltar para casa, sair do bar onde assistiu... Devagar você vai entendendo como funciona. É o motivo de alegria de muita gente, a grande vitória da vida de muita gente", finalizou.